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Пушич прокоментував результати жеребкування для "Шахтаря" в Лізі Європи

"Марсель" – непростий суперник.

Пушич прокоментував результати жеребкування для "Шахтаря" в Лізі Європи
Маріно Пушич
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич прокоментував результат жеребкування плей-оф Ліги Європи, на стадії якого "гірники" зіграють із "Марселем".

"Це добре відома команда, "Фейєноорд" грав із нею два роки тому (на той час Пушич був асистентом головного тренера нідерландців, - прим. LB.ua). Складний опонент, хороша команда, великий клуб. На цьому рівні взагалі немає легких суперників.

У Лізі Європи всі команди можуть виступати в Лізі чемпіонів. Задоволений результатом жеребкування, буде дуже цікаво", - цетує Пушича клубна пресслужба.

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Перший матч протистояння відбудеться 15 лютого 2024 року на умовно домашній арені "гірників" у Гамбурзі, а матч-відповідь - 22 лютого у Франції.

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