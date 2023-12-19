У заключному матчі 17-го туру Ла Ліги "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова приймала "Алавес" та здобула розгромну перемогу – 3:0.

Дублем відзначився Довбик, ще один гол на рахунку Кристіана Порту.

В поточному розіграші Ла Ліги Артем забив вже 10 голів. У нього ще 4 результативні передачі. Довбик провів у цьому сезоні Ла Ліги 16 матчів.

Додамо, що Циганков не був заявлений на поєдинок через невелике ушкодження.

Таким чином, каталонці повернули собі перше місце у турнірній таблиці чемпіонату, випереджаючи на 2 очки чинного чемпіона – "Реал" і вже на 9 очок своїх земляків із "Барселони".

У наступному турі на "Жирону" чекає непростий виїзд до Севільї на протистояння з "Бетісом", який посідає наразі 7-е місце.