Керманич жіночої збірної України з біатлону прокоментував виступ на третьому етапі Кубка світу у Ленцерхайде

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц підбив підсумки третього етапу Кубка світу-2023/24 у швейцарському Ленцерхайде.

"Звісно, я задоволений. Наразі до стабільності нам далеко. Та головне, що дівчата побачили, що вони можуть змагатися на цьому рівні та повірили у себе. Я гадаю, що перший етап ми виконали. Надалі потрібно продовжувати прогресувати.

Усе залежить від самих дівчат, тренерський штаб буде їм допомагати. Якщо буде характер, буде бажання рости далі, то будуть і результати. На зібранні я їм сказав, що зараз у дівчат критичний момент.

Ми розуміємо, що десяті місця для нас наразі завищені, але рівень 20-30-х місць на сьогодні є. Далі залежатиме, куди вони будуть рухатися: або в бік топ-10, або знову опустяться в бік 50-х місць. Це дуже важливий психологічний момент", - цетує Зоца suspilne.media. Підписуйтесь на наш Youtube канал

""Була гордість за дівчат, що вони справжні бійчині на трасі. Добре відпрацювали на стрільбищі. Якщо взяти мас-старт, то дівчата тут вже втомилися. Було помітно, що їм важко фізично. У такому режимі вони не працювали, щоб за дев'ять днів відбігати шість гонок.

Та більше виснаження було навіть психологічне. Кожен вихід на старт на цьому рівні — це стрес. Кожна гонка забирає багато сил, насамперед психологічних, звідси й фізичних. Та на сьогодні я задоволений тим, як збірна рухається. Якщо ми витратимо цей сезон, щоб перевірити себе, то на Олімпійських іграх усе буде нормально", - додав старший тренер збірної.

Юля Джима — це основна складова частина збірної. У неї величезний досвід. Приїзд її з Обертілліаха, з висоти на висоту, дуже допоміг. І вона, і я думали, що будуть трішки кращі результати, але немає куди поспішати. Якщо вона буде цілеспрямовано готуватися до чемпіонату світу, то все буде гаразд.

У нас небагато дівчат є, не такий широкий вибір. Та є ще дівчата, яких ми хочемо розглянути на чемпіонаті України в Сянках. Якщо буде все нормально, то ця четвірка, яка бігла мас-старт, на 90 відсотків забронювала собі місця в основній команді. Ще два місця будемо обирати в Сянках.

З Кривонос уже все більш-менш нормально. Якщо буде здоров’я, то на чемпіонаті України вона бігтиме всю програму. Будемо переглядати її на тлі інших дівчат", – зазначив Зоц.

Нагадаємо, що найкращою гонкою для українок в Ленцерхайде стала гонка переслідування, у якій одразу три українські біатлоністки фінішували у топ-20: Анастасія Меркушина була 10-а, Ірина Петренко – 12-а, а Юлія Джима – 18-а.