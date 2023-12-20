Скрипник залишив "Ворсклу" і очолив інший клуб УПЛ

"Ворскла" і Віктор Скрипник домовилися про дострокове припинення співпраці за взаємною згодою, плвідомля пресслужба полтавського клубу. #тренер



Ми і Віктор #Скрипник досягли обопільної згоди щодо дострокового припинення чинного контракту.



Дякуємо Віктору Анатолійовичу та його тренерському штабу за співпрацю і професіоналізм, бажаємо успіхів у подальшій роботі. 🤝#ФКВП #FCV pic.twitter.com/XuzSoXSYR2 — FC VORSKLA (@vorsklacomua) December 20, 2023 У той же час, "Металіст 1925" на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 54-річного Скрипника новим головним тренером команди.

Контракт розрахований на три роки.

Разом з ним до харків’ян прийшли його асистенти Григорій Ярмаш, Сергій Попов і Артемій Чернишов.

У тренерському штабі Скрипника продовжать працювати Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін. Олег Голодюк також залишиться працювати у структурі клубу.