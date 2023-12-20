Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
ГоловнаСпорт

Скрипник залишив "Ворсклу" і очолив інший клуб УПЛ

Український фахівець працевлаштувався у "Металісті 1925".

Скрипник залишив "Ворсклу" і очолив інший клуб УПЛ
Віктор Скрипник
Фото: "Металіст 1925"

"Ворскла" і Віктор Скрипник домовилися про дострокове припинення співпраці за взаємною згодою, плвідомля пресслужба полтавського клубу.

У той же час, "Металіст 1925" на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 54-річного Скрипника новим головним тренером команди.

Контракт розрахований на три роки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Разом з ним до харків’ян прийшли його асистенти Григорій Ярмаш, Сергій Попов і Артемій Чернишов.

У тренерському штабі Скрипника продовжать працювати Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін. Олег Голодюк також залишиться працювати у структурі клубу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies