Скрипник залишив "Ворсклу" і очолив інший клуб УПЛ

"Ворскла" і Віктор Скрипник домовилися про дострокове припинення співпраці за взаємною згодою, плвідомля пресслужба полтавського клубу. #тренер
Ми і Віктор #Скрипник досягли обопільної згоди щодо дострокового припинення чинного контракту.
Дякуємо Віктору Анатолійовичу та його тренерському штабу за співпрацю і професіоналізм, бажаємо успіхів у подальшій роботі. 🤝#ФКВП #FCV pic.twitter.com/XuzSoXSYR2
#тренер
Контракт розрахований на три роки.
Разом з ним до харків’ян прийшли його асистенти Григорій Ярмаш, Сергій Попов і Артемій Чернишов.
У тренерському штабі Скрипника продовжать працювати Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін. Олег Голодюк також залишиться працювати у структурі клубу.