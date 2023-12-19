Ребров відповів, чи буде він підтримувати Шевченка на посаді президента УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров підтримав висування Андрія Шевченка кандидатом на виборах президента Української асоціації футболу (УАФ) і вважає, що таке призначення піде на користь українському футболу.

"Він повинен сам вирішувати, що йому робити. Якщо Шевченко буде керувати нашим футболом, то це буде гарно для усіх. Це та людина, з якою можна спілкуватися та знайти спільну мову. Якщо його оберуть президентом УАФ, то я йому бажаю лише успіхів. Це дуже відповідальна посада. Дуже непросто піти на такий крок. Буду підтримувати Шевченка і зроблю все, щоб допомогти”, – цетує Реброва vzbirna.

12 грудня Шевченка було офіційно висунуто в кандидати на посаду президента УАФ.

У свою чергу, 47-річний екскерманич збірної України опублікував пост у Facebook, у якому прокоментував своє рішення балотуватися на цю посаду.

Вибори нового глави УАФ відбудуться 25 січня під час позачергового XXVI Конгресу.