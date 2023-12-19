УАФ планує запровадити соціальну квоту для вболівальників на стадіонах України

Українська асоціація футболу (УАФ) провела робочу нараду, присвячену допуску глядачів на трибуни під час футбольних матчів в Україні. Учасники планують запровадити соціальну квоту вболівальників, які матимуть змогу відвідувати ігри.

“Ми прагнемо через футбол підтримати дітей і родичів уболівальників, які загинули, захищаючи нашу державу, захисників України, які були важко поранені, втратили кінцівки й проходять реабілітацію.