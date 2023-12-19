УАФ планує запровадити соціальну квоту для вболівальників на стадіонах України

Українська асоціація футболу (УАФ) провела робочу нараду, присвячену допуску глядачів на трибуни під час футбольних матчів в Україні. Учасники планують запровадити соціальну квоту вболівальників, які матимуть змогу відвідувати ігри.
“Ми прагнемо через футбол підтримати дітей і родичів уболівальників, які загинули, захищаючи нашу державу, захисників України, які були важко поранені, втратили кінцівки й проходять реабілітацію.
Також це можуть бути медики з передової, які перебувають у відпустці й прагнуть відвідати матч, щоб відволіктися від надважливої, але психологічно дуже непростої роботи — порятунку поранених воїнів. Упевнений, що для будь-якої команди підтримка таких уболівальників буде почесною й надихатиме”, – цетує першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка sportarena.com.