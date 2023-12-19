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УАФ планує запровадити соціальну квоту для вболівальників на стадіонах України

Футбольні функціонери працюють над процедурами допуску глядачів на трибуни.

УАФ планує запровадити соціальну квоту для вболівальників на стадіонах України
Вадим Костюченко
Фото: sport.ua

Українська асоціація футболу (УАФ) провела робочу нараду, присвячену допуску глядачів на трибуни під час футбольних матчів в Україні. Учасники планують запровадити соціальну квоту вболівальників, які матимуть змогу відвідувати ігри.

“Ми прагнемо через футбол підтримати дітей і родичів уболівальників, які загинули, захищаючи нашу державу, захисників України, які були важко поранені, втратили кінцівки й проходять реабілітацію.

Також це можуть бути медики з передової, які перебувають у відпустці й прагнуть відвідати матч, щоб відволіктися від надважливої, але психологічно дуже непростої роботи — порятунку поранених воїнів. Упевнений, що для будь-якої команди підтримка таких уболівальників буде почесною й надихатиме”, – цетує першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка sportarena.com.

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