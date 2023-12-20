Почесний президент "Дніпра-1" підтвердив інформацію ЗМІ про трансферний бан дніпрян

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза підтвердив інформацію ЗМІ про трансферний бан дніпрян.

"Можу підтвердити. У нас бан з’явився після наших юридичних розбірок з паном Йовічевічем. Це подача від нього. Думаю, що ми закриємо це питання.

У цій справі фігурує не тільки Йовічевіч, але основне – це Йовічевіч", - цетує Березу sport.ua.

При цьому він зазначив, що клуб встигне закриєте це питання до початку трансферного вікна.

"Думаю, можливо, навіть до Нового року закриємо. Зараз у нас аудит йде. Вважаю, що Йовічевіч зробив нам найбільшу підніжку. Дуже цікаво просто. Момент у тому, що, знаєте, покинув клуб посередині дороги. Потім ще… Є моменти. Там якраз Йовічевіч основна фігура.

Я одразу знав, що це закінчиться на його користь, тому що, ніби, так, ми винні гроші. Але ж, знаєте, немає поки що вироків за «аморальність вчинків", - додав почесний президент "Дніпра-1".

Нагадаємо, хорватський тренер Ігор Йовічевіч очолював "Дніпро-1" в період з 2020 по 2022 рік, посівши з командою 3-тє місце у незакінченому сезоні 2021/22. Після цього 50-річний фахівець зі скандалом пішов у донецький "Шахтар".