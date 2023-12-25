Українець - у п'ятірці найкращих голкіперів групового етапу Ліги Європи за кількістю сейвів

Український голкіпер "Шерифа" Максим Коваль увійшов до топ-5 воротарів групового етапу Ліги Європи за кількістю сейвів, повідомляє isport.ua.
Ексворотар київського "Динамо" поділив п'яту сходинку з голкіпером "Штурма" К'єлем Схерпеном, в обох - по 22 сейви.
Очолив рейтинг Вана з кіпрського "Аріса" ( 30), друге місце посів Владан Ковачевіч з польського "Ракува" (27), а трійку замкнув Андрій Луньов з "Карабаху" (23).
Нагадаємо, "Шериф" зайняв останне місце в групі G, програвши 5 матчів і пропустивши 15 голів.