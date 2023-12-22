Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСпорт

"Шахтар" виступив проти Суперліги

Чемпіон України виступив із офіційною заявою.

"Шахтар" виступив проти Суперліги
Фото: ФК "Шахтар"

Чемпіон України донецький "Шахтар" виступив проти створення Суперліги.

"Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) бере до уваги рішення Європейського Суду у справі Європейської Суперліги (ЄСЛ), яке жодним чином не підтримує будь-який так званий проєкт Суперліги.

Як клуб, ми на 100% прагнемо працювати через Асоціацію європейських клубів (ECA) разом з іншими європейськими клубами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству ECA з УЄФА", - наводить заяву клуба пресслужба.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Напередодні, 21 грудня, Європейський Суд оприлюднив рішення у справі ЄСЛ. Суд ЄС офіційно постановив, що дії та санкції від ФІФА та УЄФА по відношенню до клубів-засновників та клубів-учасників Європейської Суперліги є неправомірними.

У 2021 році УЄФА та ФІФА виступили проти створення Суперліги. Функціонери пригрозили виключенням із єврокубків для тих клубів, які братимуть участь у новому турнірі. 

Поки що лише "Барселона", "Реал" і "Наполі" виступили за ідею Суперліги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies