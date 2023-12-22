"Шахтар" виступив проти Суперліги

Чемпіон України донецький "Шахтар" виступив проти створення Суперліги.

"Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) бере до уваги рішення Європейського Суду у справі Європейської Суперліги (ЄСЛ), яке жодним чином не підтримує будь-який так званий проєкт Суперліги.

Як клуб, ми на 100% прагнемо працювати через Асоціацію європейських клубів (ECA) разом з іншими європейськими клубами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству ECA з УЄФА", - наводить заяву клуба пресслужба. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Напередодні, 21 грудня, Європейський Суд оприлюднив рішення у справі ЄСЛ. Суд ЄС офіційно постановив, що дії та санкції від ФІФА та УЄФА по відношенню до клубів-засновників та клубів-учасників Європейської Суперліги є неправомірними.

У 2021 році УЄФА та ФІФА виступили проти створення Суперліги. Функціонери пригрозили виключенням із єврокубків для тих клубів, які братимуть участь у новому турнірі.

Поки що лише "Барселона", "Реал" і "Наполі" виступили за ідею Суперліги.