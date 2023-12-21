Україна залишилася на 22-му місці у заключному рейтингу ФІФА у 2023 році

Збірна України залишилася на 22-му місці у заключному рейтингу ФІФА у 2023 році, повідомляє sportarena.com з посиланням на офіційний сайт організації.
Як і в попередній публікації у листопаді, синьо-жовті мають 1553,35 очка. Україна йде 12-ою у світі серед європейських збірних.
У топ-10 перестановок не відбулося. Єдина зміна першої двадцятки – збірна Колумбії обійшла Мексику у боротьбі за 14-те місце.
Суперники українців у плей-оф Євро-2024 залишилися на своїх місцях: Боснія та Герцеговина посідає 69-те місце, Ісландія – 71-те, Ізраїль – 75-те.
Як і раніше, очолює перелік кращих збірних чинний чемпіон світу Аргентина. Наступна публікація рейтингу відбудеться 15 лютого 2024 року.
Рейтинг збірних ФІФА на 21 грудня 2023 року.
- Аргентина — 1855,20
- Франція — 1845,44
- Англія — 1800,05
- Бельгія — 1798,46
- Бразилія — 1784,09
- Нідерланди — 1745,48
- Португалія — 1745,06
- Іспанія — 1732,64
- Італія — 1718,82
- Хорватія — 1717,57.
…
- 21. Іран — 1565.08
- 22. Україна — 1553,35
- 23. Республіка Корея — 1550.65.