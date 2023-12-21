Україна залишилася на 22-му місці у заключному рейтингу ФІФА у 2023 році

Наступна публікація світового переліку збірних відбудеться майже через 2 місяці.

Збірна України залишилася на 22-му місці у заключному рейтингу ФІФА у 2023 році, повідомляє sportarena.com з посиланням на офіційний сайт організації.

Як і в попередній публікації у листопаді, синьо-жовті мають 1553,35 очка. Україна йде 12-ою у світі серед європейських збірних.

У топ-10 перестановок не відбулося. Єдина зміна першої двадцятки – збірна Колумбії обійшла Мексику у боротьбі за 14-те місце.

Суперники українців у плей-оф Євро-2024 залишилися на своїх місцях: Боснія та Герцеговина посідає 69-те місце, Ісландія – 71-те, Ізраїль – 75-те.

Як і раніше, очолює перелік кращих збірних чинний чемпіон світу Аргентина. Наступна публікація рейтингу відбудеться 15 лютого 2024 року.

Рейтинг збірних ФІФА на 21 грудня 2023 року.

Аргентина — 1855,20 Франція — 1845,44 Англія — 1800,05 Бельгія — 1798,46 Бразилія — 1784,09 Нідерланди — 1745,48 Португалія — 1745,06 Іспанія — 1732,64 Італія — 1718,82 Хорватія — 1717,57.

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