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Україна залишилася на 22-му місці у заключному рейтингу ФІФА у 2023 році

Наступна публікація світового переліку збірних відбудеться майже через 2 місяці.

Україна залишилася на 22-му місці у заключному рейтингу ФІФА у 2023 році
Збірна України
Фото: УАФ

Збірна України залишилася на 22-му місці у заключному рейтингу ФІФА у 2023 році, повідомляє sportarena.com з посиланням на офіційний сайт організації.

Як і в попередній публікації у листопаді, синьо-жовті мають 1553,35 очка. Україна йде 12-ою у світі серед європейських збірних.

У топ-10 перестановок не відбулося. Єдина зміна першої двадцятки – збірна Колумбії обійшла Мексику у боротьбі за 14-те місце.

Суперники українців у плей-оф Євро-2024 залишилися на своїх місцях: Боснія та Герцеговина посідає 69-те місце, Ісландія – 71-те, Ізраїль – 75-те.

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Як і раніше, очолює перелік кращих збірних чинний чемпіон світу Аргентина. Наступна публікація рейтингу відбудеться 15 лютого 2024 року.

Рейтинг збірних ФІФА на 21 грудня 2023 року.

  1. Аргентина — 1855,20
  2. Франція — 1845,44
  3. Англія — 1800,05
  4. Бельгія — 1798,46
  5. Бразилія — 1784,09
  6. Нідерланди — 1745,48
  7. Португалія — 1745,06
  8. Іспанія — 1732,64
  9. Італія — 1718,82
  10. Хорватія — 1717,57.

  • 21. Іран — 1565.08
  • 22. Україна — 1553,35
  • 23. Республіка Корея — 1550.65.
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