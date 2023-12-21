Калініну відзначили нагородою Heart Award Кубка Біллі Джин Кінг

Другу ракетку України Ангеліну Калініну (№28 WTA) відзначили нагородою за виступ у плей-оф кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.
Нагородою Heart Award відзначаються тенісистки, які з відзнакою представляли свою країну, продемонструвавши виняткову мужність на корті і видатну відданість команді під час Кубка Біллі Джин Кінг.
Congratulations Anhelina Kalinina! 🇺🇦 🫶— Billie Jean King Cup (@BJKCup) December 20, 2023
Your 2023 Play-offs Heart Award winner ✨ #BJKCup | @angie_kalinina pic.twitter.com/8Z8HEhSC5i
Додамо, що у листопаді Калініна допомогла збірній України обіграти Нідерланди в матчі плей-оф Кубка Біллі Джін Кінг. Ангеліна принесла команді два очки, перемігши Сюзан Ламенс і Аранчу Рус.
Нагадаємо, що управління жіночої тенісної збірної було передано Фонду Еліни Свєтоліної.