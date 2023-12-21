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Калініну відзначили нагородою Heart Award Кубка Біллі Джин Кінг

Українка здобула індівідуальну нагороду.

Калініну відзначили нагородою Heart Award Кубка Біллі Джин Кінг
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Другу ракетку України Ангеліну Калініну (№28 WTA) відзначили нагородою за виступ у плей-оф кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Нагородою Heart Award відзначаються тенісистки, які з відзнакою представляли свою країну, продемонструвавши виняткову мужність на корті і видатну відданість команді під час Кубка Біллі Джин Кінг.

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Окрім українки на нагороду також претендували Вікторія Грунчакова (Словаччина), Кеті Бултер (Велика Британія) та Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).

Додамо, що у листопаді Калініна допомогла збірній України обіграти Нідерланди в матчі плей-оф Кубка Біллі Джін Кінг. Ангеліна принесла команді два очки, перемігши Сюзан Ламенс і Аранчу Рус. 

Нагадаємо, що управління жіночої тенісної збірної було передано Фонду Еліни Свєтоліної.

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