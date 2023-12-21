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Усик опустився на третє місце у рейтингу P4P від The Ring, Ломаченко випав із топ-10

Список найкращих очолив Теренс Кроуфорд.

Авторитетний журнал The Ring надав оновлений рейтинг кращих боксерів світу поза ваговою категорією (P4P).

Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF/IBO в суперважкій вазі Олександр Усик у порівнянні з попереднім рейтингом втратив лідерство, опустившись відразу на дві позиції, повідомляє sportarena.com.

У зворотному напрямку, з третьої позиції на першу, піднявся володар титулу WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд. Другим залишився колишній абсолютний чемпіон у найлегшій вазі Наоя Іноуе (Японія).

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який раніше займав десяту сходинку, випав з топ-10 рейтингу.

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Усик у серпні цього року одержав перемогу нокаутом над британським суперважковаговиком Даніелем Дюбуа. У своєму наступному поєдинку український чемпіон змагатиметься за абсолютний титул із володарем поясу WBC у хевівейті Тайсоном Ф’юрі. Бій офіційно відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Ломаченко свій останній бій провів у травні 2023 року, поступившись Девіну Гейні в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Багато експертів тоді вважали, що результат поєдинку був несправедливий. За останньою інформацією, Василь має битися з Джорджем Камбососом за вакантний титул IBF. Бій заплановано в Австралії на квітень 2024 року.

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Іноуе
  3. Олександр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Дмітрій Бівол
  6. Девін Гейні
  7. Еррол Спенс
  8. Джервонта Девіс
  9. Теофімо Лопес
  10. Джесс Родрігес.
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