Усик опустився на третє місце у рейтингу P4P від The Ring, Ломаченко випав із топ-10

Авторитетний журнал The Ring надав оновлений рейтинг кращих боксерів світу поза ваговою категорією (P4P).

Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF/IBO в суперважкій вазі Олександр Усик у порівнянні з попереднім рейтингом втратив лідерство, опустившись відразу на дві позиції, повідомляє sportarena.com.

У зворотному напрямку, з третьої позиції на першу, піднявся володар титулу WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд. Другим залишився колишній абсолютний чемпіон у найлегшій вазі Наоя Іноуе (Японія).

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який раніше займав десяту сходинку, випав з топ-10 рейтингу.

Усик у серпні цього року одержав перемогу нокаутом над британським суперважковаговиком Даніелем Дюбуа. У своєму наступному поєдинку український чемпіон змагатиметься за абсолютний титул із володарем поясу WBC у хевівейті Тайсоном Ф’юрі. Бій офіційно відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Ломаченко свій останній бій провів у травні 2023 року, поступившись Девіну Гейні в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Багато експертів тоді вважали, що результат поєдинку був несправедливий. За останньою інформацією, Василь має битися з Джорджем Камбососом за вакантний титул IBF. Бій заплановано в Австралії на квітень 2024 року.

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring: