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Довбик знову відзначився голом у Ла Лізі

Цього виявилося замало для перемоги.

Довбик знову відзначився голом у Ла Лізі
Артем Довбик
Фото: EPA/UPG

У 18-му турі іспанської Ла Ліги на лідера поточного чемпіонату "Жирону" чекав непростий виїзд до Севільї на протистояння з "Бетісом".

У підсумку матч на Estadio Benito Villamarín виправдав очікування і завершився внічию - 1:1.

Відкрив рахунок на 39-й хвилині Артем Довбик, реалізувавши пенальті.

Але гості не змогли утримати переможний рахунок і, як з'ясувалося трохи згодом, лідерство в турнірній таблиці – на 88-й хвилині "Бетіс" рахунок зрівняв – 1:1.

Огляд матчу "Бетіс" - "Жирона".

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У чемпіонській гонці скористався осічкою каталонців "Реал". Чинний чемпіон Іспанії також на виїзді зустрічався з "Алавесом" та здобув мінімальну перемогу – 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив Лукас Васкес на 90+2 хвилині.

Огляд матчу "Алавес" - "Реал".

Наразі "Реал" наздогнав Жирону - обидві команді набрали по 45 очок, але мадридці випереджають каталонців за додатковими показниками.

 

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