Футбольна асоціація Англії звинувачує українського гравця АПЛ в неналежній поведінці

Футбольна асоціація Англії (FA) звинувачує англійський "Брентфорд" у неспроможності проконтролювати належну поведінку своїх гравців на полі під час домашнього матчу 17-го туру АПЛ проти "Астон Вілли" (1:2), повідомляє британське видання BBC.

Звинувачення напряму стосується поведінки українського легіонера "бджіл" Єгора Ярмолюка, який заробив на собі червону картку після удару в обличчя від півзахисника "Вілли" Бубакара Камара.

"Брентфорд" не зумів забезпечити належну та/або непровокаційну поведінку своїх гравців на 85-й хвилині. Також клубу не вдалося забезпечити, щоб його гравці та/або тренери поводилися належно та/або не провокували суперників на 90+8-й хвилині (хвилина, на якій відбулась сутичка між Ярмолюком та Камара, – прим. LB.ua)", – йдеться в офіційній заяві FA.

Зазначимо, що клуб із Бірмінгема також отримава звинувачення по тих же пунктах, що й "Брентфорд". В обох клубів є час до завтра, 22 грудня, аби відповісти на звинувачення.