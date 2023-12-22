Санітра готовий звільнити місце тренера збірної з біатлону

Наставник чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра залишився незадоволеним виступом команди на перших етапах сезону.

При цьому фахівець вірить у свою роботу, але готовий піти з команди, якщо результату не буде.

"Думаю, всі бачили - очікування на початку сезону були і в нас, і у вболівальників трохи іншими. Зробили аналіз зі спортсменами, поговорили. Зараз у Сянках зробимо все для того, аби в новому році була інша команда. Така, яку я знаю з підготовки.

Скажу свою думку: якщо дивитися і аналізувати підготовку по обсягу тренувань, я нічого б не змінював. Під час літньої підготовки можна було б змінити один збір, який ми провели в Італії. Але я впевнений у нашій роботі — це треба підтвердити на наступних стартах", - цетує Санітру sport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

"Якщо не вийде, я не бачу іншого рішення - можу звільнити своє місце, дати його тому, хто може краще працювати. Бо я повністю довіряю спортсменам, довіряю людям. Думаю, що рівень наших тренувань не такий (низький), як показали результати. Треба зібратися, має бути взаєморозуміння спортсменів, тренерів і всіх, хто працює.

Як я казав, проблеми не тільки фізичні, але уже й психологічні", – зазначив Санітра.