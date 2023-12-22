УАФ застосувала санкції щодо суддів УПЛ

Йдеться про арбітрів, які використовували недержавну мову під час матчів УПЛ.

За зверненням Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя Українська асоціація футболу (УАФ) застосувала дисциплінарні санкції у вигляді попередження до суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів 15-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ), повідомляє sport.ua.

Про це йдеться у листі УАФ за підписом першого віце-президента Асоціації Анатолія Дем’яненка, надісланому на адресу уповноваженого.

В Асоціації також повідомили, що голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі жорстко застеріг арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів та спостерігачів арбітражу УПЛ щодо неприпустимості використання недержавної мови на футбольних матчах та вкотре попередив про необхідність суворого дотримання мовного законодавства.