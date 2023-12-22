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УАФ закликала не допустити проведення товариського матчу Росії з Сербією

Українська сторона звернулася до зацікавлених сторін.

УАФ закликала не допустити проведення товариського матчу Росії з Сербією
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу звернулася до ФІФА, УЄФА та Футбольного союзу Сербії (ФСС) з офіційним листом, в якому просить вжити відповідних заходів для запобігання жестам підтримки Росії шляхом залучення її команд до міжнародних матчів, повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Таким чином український керівний футбольний орган відреагував на намір сербів провести товариський поєдинок зі збірною Росії.

"Ми цінуємо розуміння та співпрацю кожного з вас і просимо вжити відповідних заходів для запобігання жестам підтримки росії шляхом залучення її команд до міжнародних матчів", - зокрема йдеться в листі.

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Нагадаємо, у ФСС підтвердили, що зіграють товариський матч проти збірної Росії.

Генеральний секретар ФСС Йован Сурбатович заявив, що вони отримали дозвіл від УЄФА, також підтвердивши, що вже є домовленості і з РФС.

Збірна Сербії має зустрітися з Росією 21 березня на стадіоні "Динамо" в Москві.

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