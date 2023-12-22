Довбик потрапив у номінанти на нагороду "Гравця місяця" в Ла Лізі

У українця чотири конкурента.

Форвард "Жирони" Артем Довбик претендує на звання гравця грудня в Ла Лізі, повідомляє пресслужба організації.

На нагороду претендує ще 4 футболіста: голкіпер "Лас-Пальмаса" Альваро Вальєс, вінгер "Атлетика" Більбао Іньякі Вільямс, вінгер "Реала" Родріго і форвард "Гетафе" Борха Майораль.

Зазначимо, у грудні Довбик провів чотири матчі за каталонців у Ла Лізі, в яких забив 4 голи. Жирона здобула 3 перемоги та одну нічию.

Взяти участь у голосуванні можна за цим посиланням. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Відзначимо, що в минулому місяці Довбик також був серед номінантів, але програв Антуану Грізманну ("Атлетіко").