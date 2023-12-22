Магучіх другий рік поспіль визнана найкращою спортсменкою України за версією АСЖУ

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх очолила десятку найкращих атлетів України за підсумками 2023 року за версією Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ), повідомляє sportarena.com.

Магучіх у серпні виборола золоту медаль на чемпіонаті світу у Будапешті. Крім того, вона протягом 2023 року виграла три етапи "Діамантової ліги" (у марокканському Рабаті, китайському Сямені та бельгійському Брюсселі), а також Суперфінал турніру

в американському Юджині.

У жовтні Ярослава увійшла до фінальної трійки в номінації найкращої легкоатлетки 2023 року за версією European Athletics, а також потрапила до числа претенденток на звання найкращої легкоатлетки року у світі. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, у 2022 році Магучіх також була названа найкращою спортсменкою України за версією АСЖУ.

Топ-10 українських спортсменів 2023 року виглядає наступним чином:

Ярослава Магучіх (легка атлетика) Марина Бех-Романчук (легка атлетика) Ольга Харлан (фехтування) Олександр Усик (бокс) Людмила Лузан (веслування на байдарках та каное) Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) Анжеліка Терлюга (карате) Еліна Світоліна (теніс) Жан Беленюк (греко-римська боротьба) Георгій Судаков (футбол).

Також АСЖУ назвала найкращу, за своєю версією, команду 2023 року. Нею стала молодіжна (U-21) збірна України з футболу. Наші футболісти під керівництвом Руслана Ротаня вибороли "бронзу" чемпіонату Європи-2023 та історичну путівку на Олімпіаду-2024.