Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСпорт

Магучіх другий рік поспіль визнана найкращою спортсменкою України за версією АСЖУ

Командою року стала збірна України з футболу U-21.

Магучіх другий рік поспіль визнана найкращою спортсменкою України за версією АСЖУ
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх очолила десятку найкращих атлетів України за підсумками 2023 року за версією Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ), повідомляє sportarena.com.

Магучіх у серпні виборола золоту медаль на чемпіонаті світу у Будапешті. Крім того, вона протягом 2023 року виграла три етапи "Діамантової ліги" (у марокканському Рабаті, китайському Сямені та бельгійському Брюсселі), а також Суперфінал турніру 

в американському Юджині.

У жовтні Ярослава увійшла до фінальної трійки в номінації найкращої легкоатлетки 2023 року за версією European Athletics, а також потрапила до числа претенденток на звання найкращої легкоатлетки року у світі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, у 2022 році Магучіх також була названа найкращою спортсменкою України за версією АСЖУ.

Топ-10 українських спортсменів 2023 року виглядає наступним чином:

  1. Ярослава Магучіх (легка атлетика)
  2. Марина Бех-Романчук (легка атлетика)
  3. Ольга Харлан (фехтування)
  4. Олександр Усик (бокс)
  5. Людмила Лузан (веслування на байдарках та каное)
  6. Ілля Ковтун (спортивна гімнастика)
  7. Анжеліка Терлюга (карате)
  8. Еліна Світоліна (теніс)
  9. Жан Беленюк (греко-римська боротьба)
  10. Георгій Судаков (футбол).

Також АСЖУ назвала найкращу, за своєю версією, команду 2023 року. Нею стала молодіжна (U-21) збірна України з футболу. Наші футболісти під керівництвом Руслана Ротаня вибороли "бронзу" чемпіонату Європи-2023 та історичну путівку на Олімпіаду-2024.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies