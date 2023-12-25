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Фристайліст Котовський – найкращий спортсмен грудня в Україні

Найкращим юним спортсменом визнано тхеквондиста Мірзоєва.

Фристайліст Котовський – найкращий спортсмен грудня в Україні
Дмитро Котовський

Національний олімпійський комітет України визнав фристайліста Дмитра Котовського найкращим спортсменом грудня 2023 року в Україні, повідомляє sportarena.com.

Особистий наставник Дмитра – Енвер Аблаєв – став найкращим тренером місяця.

Нагадаємо, на початку грудня за неповний тиждень Котовський виграв у фінській Руці бронзову медаль на етапі Кубка світу з лижної акробатики, а потім став переможцем етапу Кубка Європи.

Найкращим юним спортсменом грудня визнано тхеквондиста Саміра Мірзоєва.

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Його наставник – Олег Машкін – отримав нагороду найкращому тренеру юного спортсмена.

Мірзоєв на молодіжному ЧЄ-2023 з тхеквондо, який пройшов з 7 по 10 грудня у Бухаресті (Румунія), завоював бронзову медаль у ваговій категорії до 58 кг.

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