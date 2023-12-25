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Магучіх визнана найкращою спортсменкою України 2023 року

Плавець Желтяков – найкращий юний спортсмен.

Магучіх визнана найкращою спортсменкою України 2023 року
Фото: НОК

За рішенням Експертної комісії НОК України з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми за підсумками 2023 року:

  • Найкращою спортсменкою 2023 року стала Ярослава Магучіх – чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту);
  • Найкраща тренерка 2023 року – Тетяна Степанова – особиста тренерка Магучіх;
  • Найкращим юним спортсменом 2023 року визнано Олександра Желтякова – дворазового чемпіона світу та Європи з плавання серед юніорів, володаря олімпійського нормативу (на дистанціях 100 та 200 м на спині);
  • Найкращим тренером юного спортсмена 2023 року став Олександр Кулик – особистий тренер Желтякова.
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    Нагадаємо, Магучіх стала "Найкращою спортсменкою серпня-2023". Її тренерка також була відзначена за успіхи вихованки. 

Желтяков та його тренер Кулик впродовж 2023 року двічі отримували нагороди НОК України як найкращий юний спортсмен місяця та найкращий тренер юного спортсмена місяця (у липні та у вересні).

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