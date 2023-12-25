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У НБА дебютував ще один українець

Дмитро Скапінцев зіграв за Нью-Йорк Нікс.

У НБА дебютував ще один українець
Дмитро Скапінцев
Фото: ФБУ

У черговому матчі регулярного чемпіонату НБА "Нью-Йорк Нікс" програв на домашньому паркеті "Мілуоккі Бакс" - 111:130.

Матч був ознаменований дебютом у НБА українського гравця господарів Дмитра Скапінцева, який провів на майданчику 1 хвилину та не відзначився результативними діями.

Додамо, вперше в історії троє українців одночасно виступають у НБА.

Нагадаємо, за "Бостон Селтікс" виступає атакуючий захисник Святослав Михайлюк, а кольори "Сакраменто Кінгз" захищає центровий Святослав Лень.

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Зазначимо, що Скапінців – дев'ятий українець, який вийшов на паркет у НБА.

"Нікс" підписав із 25-річним баскетболістом двосторонній контракт після травми основного центрового Мітчелла Робінсона. Передбачається, що українець виступатиме у складі головного клубу та його представника у G-Лізі.

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