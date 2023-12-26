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Довбиком цікавляться два іспанські гранди, - ЗМІ

"Атлетико" й "Барселона" придивляються до українця.

Довбиком цікавляться два іспанські гранди, - ЗМІ
Артем Довбик
Фото: "Жирона"

”Барселона” та "Атлетико" виявляють великий інтерес до підписання українського нападаючого "Жирони" Артема Довбика, повідомляє xsport.ua з посиланням на іспанські джерела.

26-річний футболіст продовжує вражати своїм виступом у поточному сезоні – 16 результативних дій у 17 матчах Ла Ліги, що привернуло увагу європейських топ-клубів.

Уточнюється, що обидва клуби планують зробити спроби придбання гравця наступного літа.

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Діючий контракт Артема з каталонцями розрахований до 30 червня 2028 року, а його ринкова вартість оцінюється у 28 млн. євро.

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