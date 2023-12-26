"Шахтар" потрапив у топ-25 клубного рейтингу УЄФА

Чиний клубний чемпіон світу "Манчестер Сіті" другий рік поспіль завершує на чолі клубного рейтингу УЄФА, повідомляє пресслужба УЄФА.

Другий рядок зберегла за собою "Баварія", на третій піднявся "Реал".

Найкращий серед українських клубів – "Шахтар", який займає 25-те місце.

Рейтинг складено на основі результатів, показаних клубами в Європі протягом останніх п’яти років.

Топ-10 клубного рейтингу УЄФА.

"Манчестер Сіті" (Англія) 141.000 "Баварія" (Німеччина) 136.000 "Реал" (Іспанія) 123.000 "Парі Сен-Жермен" (Франція) 108.00 "Ліверпуль" (Англія) 107.00 "Інтер" (Італія) 99.000 РБ "Лейпциг" (Німеччина) 96.000 "Челсі" (Англія) 96.000 "Манчестер Юнайтед" (Англія) 92.000 "Рома" (Італія) 91.000.

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