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"Шахтар" потрапив у топ-25 клубного рейтингу УЄФА

Лідирує - "Манчестер Сіті".

"Шахтар" потрапив у топ-25 клубного рейтингу УЄФА
"Манчестер Сіті"
Фото: EPA/UPG

Чиний клубний чемпіон світу "Манчестер Сіті" другий рік поспіль завершує на чолі клубного рейтингу УЄФА, повідомляє пресслужба УЄФА.

Другий рядок зберегла за собою "Баварія", на третій піднявся "Реал".

Найкращий серед українських клубів – "Шахтар", який займає 25-те місце.

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Рейтинг складено на основі результатів, показаних клубами в Європі протягом останніх п’яти років.

Топ-10 клубного рейтингу УЄФА.

  1. "Манчестер Сіті" (Англія) 141.000
  2. "Баварія" (Німеччина) 136.000
  3. "Реал" (Іспанія) 123.000
  4. "Парі Сен-Жермен" (Франція) 108.00
  5. "Ліверпуль" (Англія) 107.00
  6. "Інтер" (Італія) 99.000
  7. РБ "Лейпциг" (Німеччина) 96.000
  8. "Челсі" (Англія) 96.000
  9. "Манчестер Юнайтед" (Англія) 92.000
  10. "Рома" (Італія) 91.000.

  • 25. "Шахтар" (Україна) 63.000
  • 65. "Динамо" (Україна) 26.500
  • 87. "Зоря" (Україна) 18.500
  • 141. СК "Дніпро-1" (Україна) 10.500
  • 247. "Ворскла" (Україна) 4.500.
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