"Шахтар" запропонував Педріньо продовжити контракт і повернутися в Україну

25-річний вінгер Педріньо, контракт якого належить "Шахтарю", але який на правах оренди наразі виступає за бразильський "Атлетіко Мінейро", має варіант із поверненням в Україну, повідомляє sport.ua.

Агент футболіста Уїлл Дантас розповів, що отримав від "гірників" пропозицію щодо продовження контракту Педріньо з тим, аби хавбек повернувся до України та у 2024 році допоміг "Шахтарю" на полі.

"Реальна ситуація сьогодні така: "Атлетіко" хоче офіційно оформити пропозицію щодо придбання. Але з іншого боку є "Шахтар", який ще два роки володіє економічними правами та зробив мені пропозицію продовжити контракт. "Шахтар" хоче, щоб гравець повернувся негайно, бо вони хочуть розраховувати на нього у 2024 році. Такою є реальність.

Решта – все припущення. Одна річ хотіти спортсмена, інша – купити його. "Шахтар" більше не хоче віддавати гравця в оренду. Він хоче продовжити контракт й розраховувати на Педріньо у 2024 році", – повідомив агент.

За словами Дантаса, "Шахтар" готовий збільшити зарплату Педріньо, а остаточне рішення щодо цієї ситуації залишається за самим гравцем.

В "Атлетіко Мінейро" поки не збираються робити екстрених кроків щодо трансферу Педріньо. Клуб має договір оренди щодо футболіста до 30 червня 2024 року, який не передбачає можливості для "Шахтаря" достроково повернути хавбека у свої лави без згоди на те з боку "півників".

За "Атлетіко Мінейро" з літа минулого року й донині Педріньо провів 42 матчі, в яких відзначився лише 3 асистами. Скромні показники хавбека багато в чому пояснюються його частими проблемами зі здоров'ям у цей період – зокрема, Педріньо пропустив усю другу половину минулого року через проблеми з м'язами стегна.