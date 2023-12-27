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Керманич "Шахтаря" розповів, що може стати проблемою у протистоянні з "Марселем"

До першого матчу з французами залишилося трохи більше півтора місяця.

Керманич "Шахтаря" розповів, що може стати проблемою у протистоянні з "Марселем"
Маріно Пушич

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич висловився про участь у плей-оф раунді Ліги Європи, де суперником його підопічних жереб вибрав "Марсель".

При цьому, 52-річний боснійський фахівець нарік на те, що його команді доведеться підходити до протистояння шляхом проведення товариських матчів на зимових зборах, тоді як французький колектив братиме участь в офіційних поєдинках.

"Це специфічна і незвична ситуація, але я здатний адаптуватися, швидко пристосовуюсь до обставин і завжди думаю про те, що за таких умов, у такій ситуації ми можемо зробити, щоб якнайкраще підготувати нашу команду.

Я аналізував це з багатьма членами тренерського штабу, і ми створили план підготовки на цей місяць у Антальї. Програма готова, ми старанно працюватимемо за нею, щоб бути готовими до першого матчу.

Дуже незвично, бо інші команди вже гратимуть у цей час: "Марсель" проведе кілька офіційних поєдинків, до того як зустрінеться з нами, а в нас будуть лише товариські матчі - це велика різниця. Але маємо те, що маємо", - цетує Пушича клубна пресслужба.

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"Намагатимемося максимально підготуватися до цієї гри, враховуючи її складність, і налаштуватися на цей рівень у товариських матчах, які зіграємо під час періоду підготовки. Це непросто, та ми докладатимемо всіх зусиль на тренуваннях й у іграх, аби бути готовими, що, маю зауважити, не є перевагою, бо команди вже грають офіційні матчі, відчувають цей високий змагальний рівень.

Для нас ситуація інакша - намагатимемося впоратися за допомогою програми тренувань. Я завжди хочу грати проти найсильніших суперників під час підготовки. Чому? Тому що є великий опір, і через це ти мусиш грати на межі можливостей.

Результат не настільки важливий, адже вся справа у складності поєдинків і в тому, щоб бути готовим до офіційних матчів. Я хотів би грати проти найсильніших, та це не так легко під час зимової перерви, бо ми перебуватимемо в Туреччині, і знайти таких опонентів непросто, через те що більшість чемпіонатів уже відновляться.

Сподіваюся, вдасться відшукати сильні команди в Туреччині, щоб мати хорошу практику", - зазначив головний тренер "Шахтаря".

"Звісно, це мінус для нас, але повторюся: ми докладемо максимальних зусиль, щоб досягти цього рівня, пройти якомога далі, хоча це нелегко.

Так, важко знайти топові команди і грати з ними для практики, але я цього хотів би, тому що після п’яти-шести матчів з такими опонентами ти ментально, фізично й тактично краще готовий до наступної гри з таким суперником, як "Марсель", клубом з неймовірною історією, великим бюджетом і рештою чеснот. Але такі обставини.

Ми працюємо над цим і побачимо, чи зможемо знайти суперників протягом найближчих двох тижнів", - додав боснієць.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок проти "Марселя" "гірники" проведуть 15 лютого в Гамбурзі, а матч-відповідь відбудеться 22 лютого.

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