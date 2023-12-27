НОК провів нагородження найкращих спортсменів року

Напередодні в "Олімпійському домі" у Києві відбулось нагородження переможців конкурсу "Найкращий спортсмен місяця" за жовтень і листопад, а також найкращих спортсменів 2023 року та переможців Всеукраїнського конкурсу спортивних журналістів "Олімпійська Україна", повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України (НОК).

У вітальній промові президент НОК Вадим Гутцайт подякував усім за роботу та наголосив, що наступний рік – олімпійський.

"Олімпійські ігри – це круті змагання. І перемагають на них справжні особистості. У вас є всі шанси на перемогу. Головне – бути впевненим у собі, скористатися цим шансом та добре зробити те, що вмієте", – побажав олімпійський чемпіон спортсменам, які готуються до Олімпіади в Парижі у 2024 році. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Тренерам Гутцайт подякував за командну роботу, а представникам Федерації дзюдо України (яку представляв перший віцепрезидент Василь Волошин) та Федерації легкої атлетики України (яку представляла в.о. президента Ольга Саладуха) побажав побільше досягнень для представників їхніх видів спорту та ліцензій на Олімпіаду.

Президент НОК вручив нагороди дзюдоїстам Дільшоту Халматову, Назару Віскову (найкращим спортсменам листопада 2023 року) та тренеру Віталію Дуброві. В режимі онлайн долучився до заходу найкращий спортсмен жовтня – 2023 Ілля Ковтун (гімнаст) та його тренерка Ірина Горбачева.

Для Халматова ця нагорода особлива – адже отримує її вперше. На відміну від нього, юний плавець з Дніпра Олександр Желтяков у поточному році вже двічі був визнаний найкращим юним спортсменом місяця (у липні та вересні). Тепер його колекція нагород поповнилася ще однією – "Найкращий юний спортсмен 2023 року".

Серед спортсменів віком від 18 років "Найкращою спортсменкою 2023 року" стала Ярослава Магучіх. У своєму відеозверненні титулована легкоатлетка подякувала усім за підтримку та високе визнання її досягнень.