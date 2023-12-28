Генеральний директор "Чорноморця" відреагував на ситуацію навколо повісток для футболістів

Генеральний директор одеського "Чорноморця" Анатолій Мисюра прокоментував ситуацію навколо повісток для футболістів.

"Мабуть, треба захистити. Футболісти виконують свої завдання, збірна грає на міжнародних турнірах, де боронить честь України. Збірна комплектується із гравців футбольних клубів. А якщо клуби не гратимуть, то з кого комплектуватиметься збірна України?

Якісь гарантії мають бути для футболістів, що вони дограють до кінця чемпіонату, гратимуть далі. Вони ж працюють, не гуляють. Робота оплачується, оподатковується. Ми розуміємо, що йде війна.

Якщо хтось із футболістів захоче піти захищати країну, ніхто йому перешкоджати чи відмовляти не буде", – цитує Мисюру ukrfootball.ua.

Нагадаємо, "Чорноморець" пішов на зимові канікули восьмим у турнірній таблиці УПЛ.