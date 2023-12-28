У рамках 19-го туру АПЛ на "Стемфорд Брідж" пройшло лондонське дербі між "Челсі" та "Крістал Пелас".
Господарі поля здобули мінімальну перемогу – 2:1.
Відкрив рахунок у цьому матчі на 13-й хвилині Михайло Мудрик, холоднокровно підставивши "ключку" на п'ятачку.
Огляд матчу "Челсі" - "Крістал Пелас".
Відзначимо, для Михайла цей гол став третім у рамках АПЛ у поточному сезоні. Примітно, що всі три голи 22-річний футболіст забив у лондонських дербі. Спочатку Мудрик забив у ворота "Фулгема" (2:0), а потім вразив ворота "Арсеналу" (2:2).
Надалі дії українського вінгера були дуже продуктивними - аналітичний портал WhoScored оцінив його гру на "Стемфорді" в 7.4 бала.