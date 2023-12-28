Михайло відкрив рахунок у протистоянні з "Крістал Пелас".

У рамках 19-го туру АПЛ на "Стемфорд Брідж" пройшло лондонське дербі між "Челсі" та "Крістал Пелас".

Господарі поля здобули мінімальну перемогу – 2:1.

Відкрив рахунок у цьому матчі на 13-й хвилині Михайло Мудрик, холоднокровно підставивши "ключку" на п'ятачку.

Огляд матчу "Челсі" - "Крістал Пелас".

Відзначимо, для Михайла цей гол став третім у рамках АПЛ у поточному сезоні. Примітно, що всі три голи 22-річний футболіст забив у лондонських дербі. Спочатку Мудрик забив у ворота "Фулгема" (2:0), а потім вразив ворота "Арсеналу" (2:2).

Надалі дії українського вінгера були дуже продуктивними - аналітичний портал WhoScored оцінив його гру на "Стемфорді" в 7.4 бала.