Матвієнко зацікавив чемпіона Італії

Діючий чемпіон Італії "Наполі" має намір посилити захисну лінію у зимове трансферне вікно, повідомляє Calcionow.

Скаути італійського клубу звернули увагу на захисника "Шахтаря" Миколу Матвієнка.

Трансфер 27-річного гавця збірної України оцінюється у 30 млн євро.

Контракт Матвієнка із "гірниками" діє до кінця грудня 2027 року. Цього сезону українець провів 16 матчів за "Шахтар" і забив 4 голи.

Зазначимо, що справи неаполітанців у поточному розіграші Серії А протікають не дуже вдало – команда Вальтера Мадзаррі йде на сьомій позиції у турнірній таблиці.