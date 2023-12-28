Усик завершив рік лідером рейтингу хевівейту від The Ring

Авторитетне боксерське видання The Ring опублікувало нову версію рейтингу найкращих суперважковаговиків, інформує sport.ua.
Перегляд реєстру відбувся після великого боксерського шоу під назвою "Судний день", яке відбулося 23 грудня в Саудівській Аравії.
Володарем титулу чемпіона The Ring, як і раніше, залишається українець Олександр Усик, а Тайсон Ф'юрі посідає перше місце.
Тим часом американець Деонтей Вайлдер після поразки в Саудівській Аравії за очками від Джозефа Паркера опустився з другої позиції рейтингу відразу на дев'яту. Сам новозеландець самоанського походження тепер четвертий.
Британець Ентоні Джошуа піднявся на другу сходинку, а китаєць Чжан Чжілей йде третім.
Топ-10 рейтингу суперважковаговиків за версією The Ring:
Чемпіон – Олександр Усик
- Тайсон Ф'юрі
- Ентоні Джошуа
- Чжан Чжилей
- Джозеф Паркер
- Філіп Хрговіч
- Френк Санчес
- Джаред Андерсон
- Джо Джойс
- Деонтей Вайлдер
- Агіт Кабайєл.