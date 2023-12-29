Тренер жіночої збірної України з футзалу претендує на Futsal Awards-2022

Олег Шайтанов увійшов до топ-10 претендентів на футзальний аналог Золотого м’яча.

Головний тренер жіночої збірної України з футзалу Олег Шайтанов претендує на нагороду Futsal Awards-2022 від авторитетного інтернет-видання FutsalPlanet, повідомляє sport.ua.

2022-го року під керівництвом Шайтанова українки вперше в історії виграли бронзові медалі чемпіонату Європи, а цього року стали віце-чемпіонками континенту.

Також на нагороду Futsal Awards-2022 претендують Клаудія Понс (Іспанія), Тамаш Франк (Угорщина), Луїш Консейсау (Португалія), Надя Родас (Парагвай), Франческа Сальваторе (Італія), Сурапонг Пійювонг (Таїланд), Фаруї Ярі (Ірак) та Вілсон Сабойя (Бразилія).

Нагадаємо, що минулого року нагорода Futsal Awards не вручалася, тому зараз вручають за 2022 рік, а за 2023 буде трохи пізніше.