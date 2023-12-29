У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, понад 20 поранені
У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, понад 20 поранені
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
ГоловнаСпорт

Тренер жіночої збірної України з футзалу претендує на Futsal Awards-2022

Олег Шайтанов увійшов до топ-10 претендентів на футзальний аналог Золотого м’яча.

Тренер жіночої збірної України з футзалу претендує на Futsal Awards-2022
Олег Шайтанов
Фото: УЄФА

Головний тренер жіночої збірної України з футзалу Олег Шайтанов претендує на нагороду Futsal Awards-2022 від авторитетного інтернет-видання FutsalPlanet, повідомляє sport.ua.

2022-го року під керівництвом Шайтанова українки вперше в історії виграли бронзові медалі чемпіонату Європи, а цього року стали віце-чемпіонками континенту.

Також на нагороду Futsal Awards-2022 претендують Клаудія Понс (Іспанія), Тамаш Франк (Угорщина), Луїш Консейсау (Португалія), Надя Родас (Парагвай), Франческа Сальваторе (Італія), Сурапонг Пійювонг (Таїланд), Фаруї Ярі (Ірак) та Вілсон Сабойя (Бразилія).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що минулого року нагорода Futsal Awards не вручалася, тому зараз вручають за 2022 рік, а за 2023 буде трохи пізніше.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies