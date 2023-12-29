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Україна посіла 5-е місце у Різдвяній біатлонній гонці

За традицією захід відбувся у Гельзенкірхені.

Україна посіла 5-е місце у Різдвяній біатлонній гонці
Юлія Джима
Фото: biathlon.com.ua

На "Велтінс-Арена" в Гельзенкірхені відбулася традіційна біатлонна Різдвяна гонка.

Першим на фініші був французький дует у складі Жюльї Сімон та Фабіана Клода.

Компанію їм на п'єдесталі склали норвезький та словацький тандеми.

Україну на цьому заході представляли Юлія Джима та Дмитро Підручний.

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Наш дует почав гонку переслідування на четвертій позиції, а завершив - на п'ятій.

Різдвяна гонка.

  1. Жюлья Сімон/Фабіан Клод (Франція) - 34:43.5
  2. Інгрід-Ландмарк Тандреволд/Стурла Легрейд (Норвегія) - +57.5
  3. Полона Клеменчич/Яков Фак (Словенія) - +1:08.2.

...

  • 5. Юлія Джима/Дмитро Підручний (Україна) - +1:30.5.
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