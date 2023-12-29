Україна посіла 5-е місце у Різдвяній біатлонній гонці

За традицією захід відбувся у Гельзенкірхені.

На "Велтінс-Арена" в Гельзенкірхені відбулася традіційна біатлонна Різдвяна гонка.

Першим на фініші був французький дует у складі Жюльї Сімон та Фабіана Клода.

Компанію їм на п'єдесталі склали норвезький та словацький тандеми.

Україну на цьому заході представляли Юлія Джима та Дмитро Підручний. Підписуйтесь на наш Google News

Наш дует почав гонку переслідування на четвертій позиції, а завершив - на п'ятій.

Різдвяна гонка.

Жюлья Сімон/Фабіан Клод (Франція) - 34:43.5 Інгрід-Ландмарк Тандреволд/Стурла Легрейд (Норвегія) - +57.5 Полона Клеменчич/Яков Фак (Словенія) - +1:08.2.

...