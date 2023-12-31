У Польщі суддю покарали за роботу на турнірі за участю росіян

У Польщі суддю позбавили ліцензії за роботу на "Небесній грації".

Польська асоціація гімнастики (PZG) покарала польську суддю Ірину Лорткіпанідзе за роботу на турнірі з художньої гімнастики "Небесна грація", повідомляється на офіційному сайті організації.

У PZG заявили, що позбавили арбітра суддівської та тренерської ліцензій. В оасоціації наголосили, що виступають проти того, щоб спортсмени з Росії та Білорусії могли брати участь у міжнародних турнірах.

Змагання "Небесна грація" відбулися у Пекіні з 15 по 17 грудня. У турнірі взяли участь гімнастки із 19 країн.

Російські гімнасти не брали участі у турнірах із березня 2022 року через санкції FIG.