На розмінування торгівельних шляхів у Чорному морі знадобиться пів року, — ВМС

У морських силах планують масштабну операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів.

Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів на яке потрібно від 4 до 5 місяців. Щодо розмінування торговельних шляхів, то це може зайняти до пів року.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Плануємо операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів. Наразі створено штаб, сама операція планується. За результатами її планування ми можемо зазначити, що розмінування морських шляхів комунікації триватиме три-пʼять місяців", — заявив Плетенчук.

Операція з розмінування в акваторіях двох морів може тривати впродовж декількох років, адже навіть зараз ВМС стикається зі зразками озброєння з Першої та Другої світових війн.

За словами речника для розмінування моря використовують спеціальні дрони.

"Ми у постійному діалозі з нашими іноземними партнерами з цього питання і робота у цьому напрямі триває постійно — як і навчання, як і набуття досвіду, як і сам процес", — наголосив він.