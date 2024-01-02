Туреччина не пропустить до Чорного моря мінно-пошукові кораблі, які Британія передала Україні

Туреччина не пропускала і не пропустить через свої протоки до Чорного моря мінно-пошукові кораблі, які Британія передала Україні.

Про це у соцмережі Х повідомив Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини.

"Твердження деяких ЗМІ про те, що «подаровані Україні Сполученим Королівством мінно-пошукові кораблі пропустили через турецькі протоки до Чорного моря» не відповідають дійсності. Туреччина відразу кваліфікувала спеціальну військову операцію Росії проти України як війну»і відповідно до статті 19 Конвенції Монтре про режим проток закрила протоки для військових кораблів воюючих сторін (Росії та України)", - йдеться в повідомленні.

Турецька сторона зазначила, що таким чином вона запобігає "ескалації напруги в Чорному морі".

"Наші відповідні союзники були належним чином повідомлені про те, що мінно-пошукові кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря, поки триватиме війна", - зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Про які мінні тральщики йдеться