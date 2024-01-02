Туреччина не пропустить до Чорного моря мінно-пошукові кораблі, які Британія передала Україні

Туреччина не пропускала і не пропустить через свої протоки до Чорного моря мінно-пошукові кораблі, які Британія передала Україні.
Про це у соцмережі Х повідомив Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини.
"Твердження деяких ЗМІ про те, що «подаровані Україні Сполученим Королівством мінно-пошукові кораблі пропустили через турецькі протоки до Чорного моря» не відповідають дійсності. Туреччина відразу кваліфікувала спеціальну військову операцію Росії проти України як війну»і відповідно до статті 19 Конвенції Монтре про режим проток закрила протоки для військових кораблів воюючих сторін (Росії та України)", - йдеться в повідомленні.
Турецька сторона зазначила, що таким чином вона запобігає "ескалації напруги в Чорному морі".
"Наші відповідні союзники були належним чином повідомлені про те, що мінно-пошукові кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря, поки триватиме війна", - зазначили у Центрі протидії дезінформації.
Про які мінні тральщики йдеться
- Великобританія раніше передала Україні два мінних тральщики Sandown. Йдеться про протимінні кораблі "Чернігів" та "Черкаси", які у 2023 році брали участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз", що проходили у Великій Британії.
- Уже влітку стало відомо, що згідно з вимогами конвенції Монтре Туреччина припинила переміщення усіх кораблів до Чорного моря протоками Босфор, тому тральщики поки не можуть дістатися до України.
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомляв, що ці кораблі будуть включені до новоствореного протимінного підрозділу. Дивізіон займатиметься операціями з розмінування акваторії Чорного моря. Крім цих двох одиниць українські ВМС розраховували на нідерландські протимінні кораблі. Україна планувала залучити до розмінування іноземних партнерів, зокрема, всі країни, які мають вихід до Чорного моря (наприклад, три країни НАТО – Румунію, Болгарію і Туреччину).