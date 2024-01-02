​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
ГоловнаСвіт

Туреччина не пропустить до Чорного моря мінно-пошукові кораблі, які Британія передала Україні

Заборона діє до завершення війни.

Туреччина не пропустить до Чорного моря мінно-пошукові кораблі, які Британія передала Україні
Фото: Олексій Резніков

Туреччина не пропускала і не пропустить через свої протоки до Чорного моря мінно-пошукові кораблі, які Британія передала Україні.

Про це у соцмережі Х повідомив Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини.

"Твердження деяких ЗМІ про те, що «подаровані Україні Сполученим Королівством мінно-пошукові кораблі пропустили через турецькі протоки до Чорного моря» не відповідають дійсності. Туреччина відразу кваліфікувала спеціальну військову операцію Росії проти України як війну»і відповідно до статті 19 Конвенції Монтре про режим проток закрила протоки для військових кораблів воюючих сторін (Росії та України)", - йдеться в повідомленні.

Турецька сторона зазначила, що таким чином вона запобігає "ескалації напруги в Чорному морі".

"Наші відповідні союзники були належним чином повідомлені про те, що мінно-пошукові кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря, поки триватиме війна", - зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Про які мінні тральщики йдеться

  • Великобританія раніше передала Україні два мінних тральщики Sandown. Йдеться про протимінні кораблі "Чернігів" та "Черкаси", які у 2023 році брали участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз", що проходили у Великій Британії. 
  • Уже влітку стало відомо, що згідно з вимогами конвенції Монтре Туреччина припинила переміщення усіх кораблів до Чорного моря протоками Босфор, тому тральщики поки не можуть дістатися до України.
  • Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомляв, що ці кораблі будуть включені до новоствореного протимінного підрозділу. Дивізіон займатиметься операціями з розмінування акваторії Чорного моря. Крім цих двох одиниць українські ВМС розраховували на нідерландські протимінні кораблі. Україна планувала залучити до розмінування іноземних партнерів, зокрема, всі країни, які мають вихід до Чорного моря (наприклад, три країни НАТО – Румунію, Болгарію і Туреччину). 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies