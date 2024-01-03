Польський уряд пішов на поступки фермерам, які збираються блокувати КПП "Медика", – ЗМІ

Сьогодні польські фермери мають вирішити, чи відновлювати протест на переході "Медика".

Польське міністерство сільського господарства прийняло всі три вимоги, які висунули фермери для того, щоб не блокувати польсько-український кордон у Медиці.

"Міністерство приймає всі три вимоги фермерів і приймає їх до реалізації", – сказав заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак, пише RMF24.

Зокрема, організація польських фермерів "Ошукане село" висунула вимогу щодо запровадження субсидії на кукурудзу та збільшення кредитування фермерів до 2,5 мільярдів злотих. Мінагрополітики Польщі погодилось реалізувати обидві ці ідеї.

Ще одна вимога – це збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

"Тут підготовлені зміни до Закону, які має прийняти Сейм. Ті органи місцевого самоврядування, які погодяться застосовувати податкові пільги, отримають державну компенсацію", – пояснив Міхал Колодзейчак.

Також у міністерстві сільського господарства Польщі в соцмережі Х (Twitter) підтвердили, що міністр надіслав листа асоціації фермерів про підтвердження прийняття їхніх вимог.

📢 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi @CzSiekierski przesłał dziś rolnikom ze stowarzyszenia @Oszukanawies notatkę po spotkaniu w Medyce, która zawiera potwierdzenie przyjęcia do realizacji ich postulatów. pic.twitter.com/Ig0ucdTmFz — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) January 3, 2024

Тим часом польський міністр сільського господарства і розвитку села в уряді Дональда Туска Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься доти, доки Євросоюз не створить нові правила для імпорту українського зерна.