На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні

Лідери італійської опозиції вимагають, аби прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні роз’яснила інцидент, коли на новорічному святкуванні випадково вистрілили зі зброї, що належить депутату від її ультраправої партії “Брати Італії”.

Про це пише The Guardian.

Емануеле Поццоло підтвердив, що пістолет належав йому, але заперечував, що він випустив кулю, яка зачепила ногу 31-річного чоловіка, родича одного з охоронців заступника міністра юстиції Італії Андреа Дельмастро.

Зараз прокуратура веде розслідування щодо Поццоло за звинуваченнями в пораненні, небезпечному використанні зброї та нездатності належним чином доглядати зброю. У рамках розслідування вони також вилучили мініревольвер North American Arms калібру 0,22.

За повідомленнями італійських ЗМІ, пістолет спрацював після того, як його передали гостям на вечірці в Розацці, організованій сестрою Дельмастро Франческою − мером міста П'ємонт.

“Я підтверджую, що з пістолета, який на законних підставах належить мені і з якого був поранений один із учасників вечірки, випадково вистрілили, але стріляв не я”, − заявив Поццоло інформаційному агентству Ansa.

Пораненого чоловіка госпіталізували, його поранення є несерйозним.

Маттео Ренці, колишній прем’єр-міністр і лідер центристської партії Italia Viva, написав у соцмережах: “Навіщо брати зброю на новорічну вечірку, де присутні депутати парламенту та члени уряду? Уряд Мелоні не є правлячим класом – вони неадекватні, неспроможні, непрезентабельні… і небезпечні, насамперед для себе”.

Мелоні публічно не говорила про інцидент, але її політична сила заявила, що він “не мав політичного значення”.