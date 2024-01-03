Трамп оскаржує рішення штату Мен, яке позбавляє його права брати участь у праймеріз

Експрезидент США Дональд Трамп оскаржив рішення держсекретаря штату Мен Шенни Белоуз, яка постановила, що він не має права брати участь у президентських праймеріз через 14-ту поправку до Конституції США.
Про це пише Bloomberg.
Третє положення поправки забороняє обіймати посади у федеральних органах влади тим, хто присягнув підтримувати Конституцію, а потім “взяв участь у повстанні” проти США.
“Державна секретарка штату Мен вийшла за межі своїх повноважень, повністю проігнорувавши Конституцію, коли вона швидко вирішила вилучити ім’я президента Трампа з бюлетеня, втрутитися у вибори та позбавити виборців свого штату виборчих прав”, − сказав речник кампанії Трампа Стівен Ченг.
Беллоуз зі свого боку заявила про впевненість у своєму рішенні та у верховенстві права. “Кожен, хто працює в уряді, має обов’язок і зобов’язання передусім дотримуватись Конституції”, − йдеться у її заяві.
Трамп назвав ці обвинувачення частиною політичної вендети, а спроби усунути його з виборчих бюлетенів штату корумпованими та недемократичними. За його словами, демократка Беллоуз, яка раніше виступала проти нього, упереджено ставиться до колишнього президента. Трамп також стверджує, що Беллоуз не мала повновжень дискваліфіковувати його з виборчих бюлетенів.
Раніше республіканці звернулися до суддів з проханням скасувати рішення Верховного суду Колорадо про виключення Трампа з праймеріз. Очікується, що Трамп незабаром подасть власну апеляцію на це рішення.
- Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було пред'явлено звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.
- 19 грудня Верховний суд Колорадо усунув Трампа від участі у праймеріз штату, що зробило його першим кандидатом в історії США, якого визнали непридатним для участі у президентських виборах через участь у заколоті.
- Подібні спроби дискваліфікувати Трампа в інших штатах були відкинуті. Верховний суд Мічигана, ключового штату, який є ключовим полем битви на загальних виборах, відмовився розглядати справу про дискваліфікацію експрезидента у праймеріз.
- Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".
- Якщо Трамп переможе на виборах, він може призначити лояльних людей, щоб змінити політику США щодо Китаю, НАТО та України.
- Трамп у своєму Різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним "головорізам всередині країни "гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном" та іншими "проблемами", до яких він включив також електромобілі.