Трамп оскаржує рішення штату Мен, яке позбавляє його права брати участь у праймеріз

“Державна секретарка штату Мен вийшла за межі своїх повноважень, повністю проігнорувавши Конституцію", заявив його речник.

Експрезидент США Дональд Трамп оскаржив рішення держсекретаря штату Мен Шенни Белоуз, яка постановила, що він не має права брати участь у президентських праймеріз через 14-ту поправку до Конституції США.

Про це пише Bloomberg.

Третє положення поправки забороняє обіймати посади у федеральних органах влади тим, хто присягнув підтримувати Конституцію, а потім “взяв участь у повстанні” проти США.

“Державна секретарка штату Мен вийшла за межі своїх повноважень, повністю проігнорувавши Конституцію, коли вона швидко вирішила вилучити ім’я президента Трампа з бюлетеня, втрутитися у вибори та позбавити виборців свого штату виборчих прав”, − сказав речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

Беллоуз зі свого боку заявила про впевненість у своєму рішенні та у верховенстві права. “Кожен, хто працює в уряді, має обов’язок і зобов’язання передусім дотримуватись Конституції”, − йдеться у її заяві.

Трамп назвав ці обвинувачення частиною політичної вендети, а спроби усунути його з виборчих бюлетенів штату корумпованими та недемократичними. За його словами, демократка Беллоуз, яка раніше виступала проти нього, упереджено ставиться до колишнього президента. Трамп також стверджує, що Беллоуз не мала повновжень дискваліфіковувати його з виборчих бюлетенів.

Раніше республіканці звернулися до суддів з проханням скасувати рішення Верховного суду Колорадо про виключення Трампа з праймеріз. Очікується, що Трамп незабаром подасть власну апеляцію на це рішення.