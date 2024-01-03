Німеччина поки не планує постачати ракети Taurus Україні

У Бундестазі заявили, що уважно спостерігають за подіями і діють відповідно.

Берлін наразі не має жодних планів щодо ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, — пише Укрінформ.

ФРН засуджує масовані ракетні обстріли РФ проти України протягом новорічних днів, але постачати ракети Taurus наразі не планує.

"Ми рішуче засуджуємо дії російської армії та розпорядження російського президента Путіна. Масивні атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і абсолютно огидні", – зазначив Гебештрайт

Однак наслідки масованих атак по Україні Росією не переконали офіційний Берлін передумати щодо надання Києву далекобійних ракет Taurus

"До цього часу федеративна республіка не поставила Україні жодної ракети Taurus. Ми уважно дивимося на ситуацію і діємо відповідно", – сказав спікер уряду.

Спікер додав, що наразі уряд ФРН передає те, що може і вказав на три правила надання допомоги: допомагати всіма силами, запобігти при цьому прямій участі НАТО та Німеччини у війні та надавати підтримку в тісній координації з союзниками, насамперед зі США.