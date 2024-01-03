Чотири країни-союзники НАТО отримають до тисячі ракет для ЗРК "Patriot"

Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет.

Чотири країни-союзники НАТО Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для ЗРК "Patriot" під час російської агресії на Україну.

Про це повідомив пресофіцер НАТО Маттіас Айхенляуб в мережі "Х" з посиланням на пресслужбу Агенства із закупівель та постачання НАТО (NSPA).

"Союзники по НАТО об’єдналися, щоб закупити до 1000 ракет для ППО Patriot під час війни Росії проти України. Оцінена в 5,5 мільярдів доларів США, це одна з найбільших закупівель, здійснених Агентством підтримки та закупівель НАТО (NSPA)", — зазначив пресофіцер.

На сайті NSPA зазначили, що підтримують коаліцію Німеччини, Нідерландів, Румунії та Іспанії щодо укладання угоди на закупівлю до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).

"Агентство уклало контракт на виробництво та постачання з COMLOG, спільним підприємством Raytheon, компаніями RTX (NYSE: RTX) та MBDA. Для забезпечення виробництва та постачання COMLOG розширить виробничі потужності з випуску ракет GEM-T в Європі", — йдеться в повідомленні NSPA.

Виробництво доручили COMLOG, спільному підприємству американської Raytheon та європейської MBDA, яке спеціалізується на обслуговуванні ракет до Patriot. Для виконання контракту COMLOG розширить виробничі потужності у Європі.

Виробництво розміститься на півдні Німеччини, де вже займаються обслуговуванням Patriot.

"Нова виробнича лінія демонструє, що міжнародна співпраця у сфері оборонної промисловості забезпечує конкретні результати. У близькому майбутньому ми разом з європейськими партнерами та індустрією продовжимо думати, як нарощувати виробничі потужності. На тлі війни в Україні та зростаючих загроз у всьому світі це є нагальною потребою", – зазначила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.