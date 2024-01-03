На Одещині ДБР викрило посадовця Укртрансбезпеки, який "заробляв" мільйони на поборах із зернотрейдерів. Він "поставив на потік" заробіток на вагових комплексах Уктрансбезпеки на всіх основних транспортних розв’язках Одещини.

"За безперешкодний проїзд вантажівки з перевищеною допустимою вагою він брав з перевізників тисячу гривень. У тому числі гроші платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одещини", – повідомили у ДБР.

За оперативними даними, щомісячно співробітник дорожнього контролю таким чином "заробляв" щонайменше мільйон гривень.

2 січня 2024 року ділка затримали "на гарячому".

Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців Уктрансбезпеки.

Затриманому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Нещодавно відбулися затримання посадовців: