У Києві викрили високопосадовця, що допомагав депутатам ухилятися від військової служби

У Києві викрили керівника апарату Київської міської військової адміністрації на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби.
Як інформує ДБР, чиновник незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.
Посадовець сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини.
У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою.
Наразі, про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження.
Винуватцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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