Шмигаль повідомив про підвищення мінімальних зарплати і пенсії та пообіцяв вчасні виплати

"Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів", - додав глава уряду.

Із 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, мінімальна зарплата зросла на 6% - з 6 700 грн до 7 100 грн. Ще одне підвищення заплановане на весну.

Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12% - до 2 920 грн.

Мінімальна пенсія підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн. У планах — індексація пенсій з 1 березня.

Шмигаль додав, що пенсії та допомоги "будемо платити вчасно". "Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів", - сказав глава уряду.