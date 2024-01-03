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Шмигаль повідомив про підвищення мінімальних зарплати і пенсії та пообіцяв вчасні виплати

"Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів", - додав глава уряду.

Шмигаль повідомив про підвищення мінімальних зарплати і пенсії та пообіцяв вчасні виплати
Денис Шмигаль
Фото: Кабінет міністрів

Із 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, мінімальна зарплата зросла на 6% - з 6 700 грн до 7 100 грн. Ще одне підвищення заплановане на весну.

Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12% - до 2 920 грн.

Мінімальна пенсія підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн. У планах — індексація пенсій з 1 березня.

Шмигаль додав, що пенсії та допомоги "будемо платити вчасно". "Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів", - сказав глава уряду.

  • Минулого місяця Шмигаль звернувся листом до міжнародних донорів, заявивши, що фінансування потрібне вже у січні та має бути спрямоване на потреби основного бюджету України
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