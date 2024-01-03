​"Росія має за все заплатити", – Шмигаль

Для того, щоб українці змогли відновити втрачене чи пошкоджене житло внаслідок ворожих атак, потрібно, щоб Росія компенсувала Україні завдану шкоду.
"Росія має за все заплатити. Зокрема, агресор мусить компенсувати завдану шкоду. Тому у 2024 році одне з ключових завдань – це спрямування заморожених на Заході активів рф на українське відновлення", – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду 3 січня.
За словами прем’єра, Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизилися до вирішення цього питання.Також є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передачі коштів.
"Наразі важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7", – зауважив глава уряду.
Також, як повідомив прем’єр, конфіскація російських активів – це посилення стійкості України та можливе джерело фінансування ключових пріоритетів бюджету.
І додав, що разом з нашими дипломатами працюють над цим питанням та очікують на позитивні результати вже цього року.
Крім того, допомагають відновлювати Україну і закордонні донори.
- 29 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Гарантійну угоду з німецьким державним банком (KfW) на отримання 24 млн євро.
- Також Україна отримала 950 млн доларів від Японії у межах проєктів Світового банку INSPIRE та HOPE на відновлення та соціальний захист.
- 20 грудня Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Євросоюзу.
- Швеція погодила надання зимового пакета допомоги для України на 124 млн євро, який спрямують на цивільну інфраструктуру.