Нардепів не випускатимуть за кордон без спецінструктажу МЗС, – ЗМІ

Для виїзду за межі України народним депутатам потрібно буде вивчити "тези" від МЗС, що казати світу.

Від початку 2024 року нардепам змінено умови виїзду за кордон у відрядження. Тепер перед поїздкою обраці повинні отримати від МЗС тези для офіційних заяв та коментарів на міжнародній арені.

"Заява народного депутата України про відрядження за кордон може не розглядатися, якщо до початку відрядження не отримавши офіційних роз'яснень Міністерства закордонних справ України щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені Міністерством закордонних справ України тези официальних заяв, коментарів народного депутата України щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин із питань, пов'язаних із темою відрядження за кордон", – йдеться у розпорядженні голови ВР Руслана Стефанчука , пише Ліга.net.

Також заяву нардепа можуть не розглянути, якщо минулого разу він порушив строк перебування у відрядженні, самовільно змінивши країну, перебуваючи в інших країнах або не подав звіт після повернення.

Фото: Ліга Net

Фото: Ліга Net

Фото: Ліга Net

Крім того, у документі зазначено перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд: це голова комітету Ради, до якого буде входити нардеп, голова фракції, голова депутатської групи, голова відповідної делегації Ради, а також перший заступник або заступник спікера парламенту.

Після погодження заява надсилається Стефанчуку.

Документ датований 29 грудня 2023 року, а вступив в силу 1 січня 2024 року.