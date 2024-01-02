В.о. очільника міста заявив, що договір про переведення цього боргу підписували під тиском.

Чернігівська міськрада судитиметься через борг ТЕЦ, який отримала від попереднього орендаря.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Борг перейшов місту після того, як Чернігову повернули майновий комплекс ТЕЦ, що перебував в оренді понад 20 років.

"Мова про 1,4 млрд грн, які сформовані колишнім орендарем "Технова" і які під тиском обставин та згідно законодавства нам довелося взяти на себе. У жовтні 2023 року цей крок був необхідним, аби КП "Теплокомуненерго" могло підписати угоду на постачання газу. Саме договори на переведення боргу стали гарантією договорів на постачання палива. Разом з тим, треба усвідомлювати під тиском яких обставин їх було укладено - не було часу і можливості починати правовий спір, важливо було під час війни гарантувати стабільне проходження опалювального сезону - тепло і гарячу воду кожному абоненту ТЕЦ", - пояснив Ломако.

Він наголосив, що сформовані борги є відповідальністю колишнього орендаря та наслідком "державної політики в сфері теплогенерації, а не Чернігова та його мешканців".

Що відомо про Чернігівську ТЕЦ