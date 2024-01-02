Чернігівська міськрада судитиметься через борг ТЕЦ, який отримала від попереднього орендаря.
Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.
Борг перейшов місту після того, як Чернігову повернули майновий комплекс ТЕЦ, що перебував в оренді понад 20 років.
"Мова про 1,4 млрд грн, які сформовані колишнім орендарем "Технова" і які під тиском обставин та згідно законодавства нам довелося взяти на себе. У жовтні 2023 року цей крок був необхідним, аби КП "Теплокомуненерго" могло підписати угоду на постачання газу. Саме договори на переведення боргу стали гарантією договорів на постачання палива. Разом з тим, треба усвідомлювати під тиском яких обставин їх було укладено - не було часу і можливості починати правовий спір, важливо було під час війни гарантувати стабільне проходження опалювального сезону - тепло і гарячу воду кожному абоненту ТЕЦ", - пояснив Ломако.
Він наголосив, що сформовані борги є відповідальністю колишнього орендаря та наслідком "державної політики в сфері теплогенерації, а не Чернігова та його мешканців".
Що відомо про Чернігівську ТЕЦ
- ТЕЦ постраждала від російських атак у 2022-му. Восени того ж року міська рада Чернігова на позачерговому засіданні звернулася до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону, оскільки компанія-орендар не володіла ресурсами і коштами для повного відновлення об'єкта. Крім того, "Фірма Технова" мала кредиторську заборгованість за газ перед іншими суб’єктами в розмірі 792,7 млн грн.
- В результаті компанія-орендар ТЕЦ звернулася тоді до Чернігівської міської ради щодо дострокового припинення договору оренди.
- Рада у серпні 2023-го підписала акт приймання-передачі ТЕЦ. Господарську діяльність почало здійснювати міське комунальне підприємство "Теплокомуненерго".