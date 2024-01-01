Чоловіки в квартирі відмовилися відчинити двері, тому їх відкрили силою.

Чернігівські поліцейські затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють в тому, що вони запустили феєрверк під час “повітряної тривоги”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

Мешканка Чернігова повідомила поліції, що почула гучний вибух під час сигналу “повітряної тривоги”. Також вона побачила спалахи салюту з балкону будинку по вул. Івана Мазепи.

Поліцейські встановили квартиру, з якої запустили салют, під її вікнами знайшли залишки феєрверка.

Чоловіки в квартирі відмовилися відчинити двері, тому їх відкрили силою.

Поліцейські за підтримки батальйону поліції особливого призначення “Чернігів” провели невідкладний обшук в приміщенні, в ході якого вилучили рештки запущеного феєрверка. Чоловіки заховали його в туалеті, коли почули, що у двері стукає поліція.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області

На Харківщині у новорічну ніч поліція виявила кілька правопорушень. Так, п’ятеро громадян порушили комендантську годину. Також зафіксовано один факт запуску феєрверка.

Розповсюджена у телеграм-каналах інформація про запуск феєрверків на лівому березі Києва є фейком, відео виявилось торішнім.

Уночі зафіксували один запуск салюту - це зробив громадянин РФ у Черкасах. Усього поліція отримала вісім повідомлень про застосування піротехнічних засобів, підтвердилося одне.