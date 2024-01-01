Чернігівські поліцейські затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють в тому, що вони запустили феєрверк під час “повітряної тривоги”.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області.
Мешканка Чернігова повідомила поліції, що почула гучний вибух під час сигналу “повітряної тривоги”. Також вона побачила спалахи салюту з балкону будинку по вул. Івана Мазепи.
Поліцейські встановили квартиру, з якої запустили салют, під її вікнами знайшли залишки феєрверка.
Чоловіки в квартирі відмовилися відчинити двері, тому їх відкрили силою.
Поліцейські за підтримки батальйону поліції особливого призначення “Чернігів” провели невідкладний обшук в приміщенні, в ході якого вилучили рештки запущеного феєрверка. Чоловіки заховали його в туалеті, коли почули, що у двері стукає поліція.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
- На Харківщині у новорічну ніч поліція виявила кілька правопорушень. Так, п’ятеро громадян порушили комендантську годину. Також зафіксовано один факт запуску феєрверка.
- Розповсюджена у телеграм-каналах інформація про запуск феєрверків на лівому березі Києва є фейком, відео виявилось торішнім.
- Уночі зафіксували один запуск салюту - це зробив громадянин РФ у Черкасах. Усього поліція отримала вісім повідомлень про застосування піротехнічних засобів, підтвердилося одне.
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5 червня 2022 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання. 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом. У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.