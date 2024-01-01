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Грудень в Києві був значно теплішим за кліматичну норму

Також у грудні в столиці опадів випало більше норми.

Грудень в Києві був значно теплішим за кліматичну норму
Фото: EPA/UPG

Середньомісячна температура повітря у грудні в Києві становила +0,7°С. Це на 2,5°С вище за кліматичну норму. 

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зокрема, у третій декаді у Києві було встановлено 6 температурних рекордів.

Найхолодніше у столиці було 7 грудня. Тоді коли мінімальна температура під ранок знизилась до -9°С. Найтеплішим днем стало 20 грудня, коли максимальна температура досягла +10,6°С.

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У грудні на проспекті Науки, 37 випало 65 мм опадів, що становить 138% кліматичної норми.

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