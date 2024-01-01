Грудень в Києві був значно теплішим за кліматичну норму

Середньомісячна температура повітря у грудні в Києві становила +0,7°С. Це на 2,5°С вище за кліматичну норму.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Зокрема, у третій декаді у Києві було встановлено 6 температурних рекордів.
Найхолодніше у столиці було 7 грудня. Тоді коли мінімальна температура під ранок знизилась до -9°С. Найтеплішим днем стало 20 грудня, коли максимальна температура досягла +10,6°С.
У грудні на проспекті Науки, 37 випало 65 мм опадів, що становить 138% кліматичної норми.
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26 грудня у столиці зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який склав +5,9°С.
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20 грудня в Києві зареєстрували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря у Києві перевищила на 1,5℃ рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С.
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19 грудня в Києві зафіксували рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря.
- Середня температура повітря восени у Києві склала +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення.