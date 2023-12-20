Синоптики зареєстрували в Києві черговий температурний рекорд

Мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення для цього дня 1982 і 2019 років.

19 грудня в Києві зафіксували рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення для цього дня 1982 і 2019 років і становила +4,1°С”, - йдеться у повідомленні.

В Центральній геофізичній обсерваторії нагадали, що у 2023 році в Києві було зафіксовано 42 температурних рекорди.